На сайте Рады появился законопроект Зеленского о большом гербе. Какой вариант предлагает президент

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Пресс-служба Офиса президента Украины

На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта президента Владимира Зеленского о большом гербе. Также обнародовали и изображение проекта государственного символа.

Соответствующая информация содержится на странице документа.

В законопроекте указано, что на большом государственном гербе изображены следующие элементы:

знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);

изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого;

лев (герб Галицко-Волынского княжества);

воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Верховна Рада України

«Большой Государственный Герб Украины обязательно воспроизводится на: официальных символах президента Украины; Большой Государственной Печати Украины; печатях президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда; фасаде здания Резиденции Президента Украины в столице Украины — городе Киеве; фасадах зданий Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда; зале заседаний Верховной Рады Украины; денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины», — говорится в документе.

Стоит отметить, что предложенный Зеленским большой герб отличается от того эскиза, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования.