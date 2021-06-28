Литва отменяет карантин, но некоторые ограничения продолжат действовать

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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Литва с 1 июля отменяет карантин, введенный из-за коронавируса в ноябре 2020 года. При этом некоторые ограничения продолжат действовать.

Об этом сообщает LRT.

Маски останутся обязательными для ношения в помещениях. В остальных случаях они только рекомендуются.

Торговые и развлекательные заведения могут работать с соблюдением противоэпидемических мер (масочный режим и дистанция), но обязаны контролировать поток клиентов.

«Паспорт возможностей», который дает больше свободы вакцинированным и переболевшим, продолжит действовать. Количество участников на мероприятиях, где требуется этот паспорт, больше не будут ограничивать. В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75%.

Правительство не отменило режим чрезвычайной ситуации. Это связанно с распространением в мире более заразного штамма «Дельта».

Правила пересечения границы остаются без изменений.