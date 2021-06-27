На четвертый день после обвала дома в Майами под завалами нашли еще четыре тела. Число жертв возросло до девяти

Новости

В США число погибших вследствие обрушения дома в городе Серфсайд у Майами (штат Флорида) возросло до девяти, пропавшими без вести числятся 156 человек.

В ночь на 27 июня из-под завалов достали еще четыре тела, пишет Reuters.

Представители власти выразили надежду, что некоторые из 156 пропавших без вести человек выжили в воздушных карманах, которые могли образоваться в обломках. Спасатели до сих пор ищут их с помощью собак, сонара, беспилотников и инфракрасного сканирования.

Над завалами уже не стоит дым, поскольку огонь уже полностью угас.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава отметила, что кроме тел под завалами еще нашли человеческие останки.

Один из пострадавших скончался в больнице. Официальная причина обрушения дома до сих пор не установлена.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кого мы можем», — добавила мэр.