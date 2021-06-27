На четвертый день после обвала дома в Майами под завалами нашли еще четыре тела. Число жертв возросло до девяти
- Автор:
- София Телишевская
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В США число погибших вследствие обрушения дома в городе Серфсайд у Майами (штат Флорида) возросло до девяти, пропавшими без вести числятся 156 человек.
В ночь на 27 июня из-под завалов достали еще четыре тела, пишет Reuters.
Представители власти выразили надежду, что некоторые из 156 пропавших без вести человек выжили в воздушных карманах, которые могли образоваться в обломках. Спасатели до сих пор ищут их с помощью собак, сонара, беспилотников и инфракрасного сканирования.
Над завалами уже не стоит дым, поскольку огонь уже полностью угас.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава отметила, что кроме тел под завалами еще нашли человеческие останки.
Один из пострадавших скончался в больнице. Официальная причина обрушения дома до сих пор не установлена.
«Нашим главным приоритетом по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кого мы можем», — добавила мэр.
- 24 июня в Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.