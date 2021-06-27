В Британии глава Минздрава Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за нарушения соцдистанции — поцелуя с коллегой

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Number 10 / Flickr

В Великобритании Мэтт Хэнкок ушел с поста министра здравоохранения после того, как нарушил правила социального дистанцирования, поцеловав коллегу. Об этом он заявил в видеообращении, а детали сообщает BBC.

«Я был на встрече с премьер-министром и подал в отставку с поста государственного секретаря по вопросам здравоохранения и социальной защиты. Я понимаю огромные жертвы, которые принесли все в этой стране, которые принесли вы. Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны их соблюдать, и поэтому я должен уйти в отставку», — заявил Хэнкок, который проработал в этой должности 3 года.

В письме премьер-министру он сказал, что правительство должно быть честным перед людьми. Также Хэнкок повторил свои извинения за «нарушение инструкций» и извинился перед своей семьей и близкими за то, что «заставил их пройти через это».

Британский премьер-министр Борис Джонсон принял отставку Хэнкока и сказал, что ему «жаль». Вместо Хэнкока на посту будет бывший министр финансов Саджид Джавид. Он сказал, что для него «большая честь» быть назначенным министром здравоохранения «в это критическое время». В 2018-2019 годах Джавид возглавлял МВД, а затем министерство финансов Соединенного Королевства. В феврале 2020 года он оставил этот пост и стал членом палаты представителей во фракции консерваторов.

Саджид Джавид. Number 10 / Flickr

Напомним, что таблоид The Sun в пятницу, 25 июня, опубликовал видео на котором женатый Хэнкок целует и обнимает замужнюю сотрудницу своего офиса Джину Коладанджело (она — директор по коммуникациям). После этого несколько газет сообщили, что Хэнкок разорвал свой 15-летний брак с женой Мартой, а тори депутаты и лейбористы призвали его уволить.

Оппозиция также требует расследовать, когда именно он нанял сотрудницу: до начала вероятного романа между ними или после.

Отметим, что Мэтт Хэнкок женат и имеет троих детей. Его помощница Коладанджело — жена Оливера Бонаса, который является миллионером-основателем бренда мужской одежды Oliver Bonas.