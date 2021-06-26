В Microsoft заявили о новых хакерских атаках со стороны российской группы Nobelium

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Корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые хакерские атаки, которые провела российская группировка Nobelium.

Об этом сообщают Axios и Центр безопасности компании.

По данным Microsoft, хакеры атаковали конкретных пользователей — ИТ-компании, государственные учреждения, неправительственные организации, аналитические центры, а также финансовые службы. Атаки были направлены против пользователей из 36 стран, в основном из США и Великобритании.

Успешными из этой серии стали три атаки. Все остальные цели хакеров существенно не пострадали. В Microsoft добавили, что уведомили о вмешательстве всех, кого атаковали. При этом пострадал один компьютер сотрудника Microsoft — на нем нашли программу для кражи данных. Вероятно хакеры получили некоторые данные с компьютера, но сейчас взломанное устройство защищено.