В Великобритании во время гонки пропали 10 тысяч голубей. Похоже, на них повлияла магнитная буря и птицы потеряли ориентир

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Nathan Dumlao / Unsplash

В Великобритании во время голубиной гонки птицы должны были наперегонки добраться в заданную точку, но многие из них не вернулись домой. Причиной этого считают магнитную бурю.

Об этом пишет The Independent.

Официальные представители голубиных гонок все еще пытаются подсчитать, сколько птиц пропало, но есть опасения, что число может достигать 10 тысяч.

Генеральный директор Королевской ассоциации голубиных гонок Иэн Эванс сказал, что то, что случилось с птицами, стало загадкой. Он говорит, что вероятной причиной дезориентации птиц стала магнитная буря.

«На первый взгляд, погодные условия по всей стране были хорошими, ничто не свидетельствовало о том, что птицам будет сложно добраться домой. Мы считаем, что отгадка кроется в активности солнечного ветра, который исказил магнитное поле Земли», — отметил он.

Владельцы попросили тех, кто найдет дезориентированных голубей, помочь им, накормить и дать воды. Как только птицы выздоровеют, скорее всего, их инстинкты сработают, и они вернутся домой.