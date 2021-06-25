«Слуга народа» планирует осенью провести форум с участием Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов

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Сергей Бортник / «Бабель»

Партия «Слуга народа» планирует осенью провести в Киеве форум с участием президента Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.

Об этом глава партии Александр Корниенко заявил в комментарии Интерфаксу.

«Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах — а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского», — заявил Корниенко.

По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины — от больших городов до маленьких общин. Что касается коронавируса, то Корниенко обещает, что мероприятие организуют с учетом условий безопасности.