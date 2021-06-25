«Старайтесь делать то, что вам нравится». Американский телеведущий Конан О’Брайен закрыл свое шоу после 11 лет в эфире

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Скриншот CONAN on TBS

Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен провел последний выпуск своего вечернего шоу «CONAN on TBS», которое закрывается спустя почти 11 лет.

Об этом сообщает СNN.

«Старайтесь делать то, что вам нравится, с людьми, которых вы любите, и если вам это удастся, это определение рая на Земле», – сказал он, отмечая окончание своего третьего ночного шоу за 28 лет карьеры.

Это срок пребывания в должности, уступающий только 30 годам Джонни Карсона в «Сегодня вечером».

Финальный выпуск «CONAN on TBS» был «путешествием во времени» с клипами гостей, в том числе Стива Мартина, Тома Хэнкса и Сары Сильверман, а также основными моментами специальных мероприятий, записанных за пределами Соединенных Штатов.

Также Уилл Феррелл появился через Zoom из Бостона вместе с Джеком Блэком, чтобы поприветствовать О’Брайена. Закрытие проекта анонсировали еще в ноябре 2020 года.

Следующий проект О’Брайена – еженедельный сериал для HBO Max, который должен выйти в 2022 году в еще не объявленном формате.