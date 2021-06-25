«Довженко-Центр» сформировал рейтинг 100 лучших украинских фильмов всех времен. Победили «Тени забытых предков» Параджанова

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Национальный центр Александра Довженко представил свой рейтинг 100 лучших украинских фильмов всех времен.

Соответствующий рейтинг разместили на сайте центра.

Рейтинг формировался на основе опроса 70 кинокритиков. Каждый из них формировал свой перечень из 10 лучших фильмов, а затем при подсчете общих результатов учитывалось количество упоминаний фильма и его место в личных рейтингах каждого кинокритика.

«Это попытка наконец сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино на протяжении более чем ста лет своего существования. Фактически это список лент, рекомендованных к просмотру всем, кто интересуется украинским кинематографом», — отметил руководитель киноархива «Довженко-Центра», один из координаторов проекта Александр Телюк.

Первое место заняла лента режиссера Сергея Параджанова «Тени забытых предков», которая была снята в 1964 году. Также в тройку лучших вошли «Земля» Александра Довженко (1930 год) и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1930 год).

В целом перечень 10 лучших выглядит так:

«Тени забытых предков» (1964), Сергей Параджанов;

«Земля» (1930), Александр Довженко;

«Человек с киноаппаратом» (1930), Дзига Вертов;

«Племя» (2014), Мирослав Слабошпицкий;

«Каменный крест» (1968), Леонид Осыка;

«Астенический синдром» (1989), Кира Муратова;

«Полеты во сне и наяву» (1982), Роман Балаян;

«Белая птица с черной отметиной» (1970), Юрий Ильенко;

«Долгие проводы» (1971), Кира Муратова;

«Вавилон ХХ» (1979), Иван Миколайчук.

Самым старым фильмом, который вошел в топ-100, стала лента «Ордер на арест» (58 место) Георгия Тасина, которую отсняли в 1926 году. А самым современным — фильм «Земля голубая будто апельсин» (34 место) Ирины Цилык, представленного в 2020 году.