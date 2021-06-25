Киевсовет принял проект продления линии скоростного трамвая с Борщаговки до центра города
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Синиця Олександр / УНІАН
Киевский городской совет поддержал проект продления линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
Соответствующее решение поддержали 67 депутатов Киевсовета.
«Проект «Киевская городская мобильность», реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит в продлении Борщаговской линии скоростного трамвая до центра Киева. Планируется проложить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь», — говорится в сообщении.
По словам депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца, проект планирует уменьшить нагрузку на метрополитен и улучшить экологическую ситуацию в городе.
- Новый Генеральный план Киева предусматривает строительство трех новых автостанций на окраинах города, а также прекращение деятельности Центрального автовокзала.