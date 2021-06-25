Отстраненные решением СНБО львовские таможенники вернулись на свои должности
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- Костя Андрейковец
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Мариенко Андрей / УНИАН
Отстраненные решением Совета нацбезопасности и обороны львовские таможенники вернулись на свои должности. Проверка не выявила в их действиях нарушений.
Об этом сообщает Zaxid.net.
В апреле после решения СНБО в разных областях отстранили около 100 таможенников, в том числе 46 сотрудников Галицкой таможни. Именно они в полном составе вернулись к работе.
В Государственной таможенной службе заявили, что большинство дисциплинарных производств закрыты из-за отсутствия нарушений. На Галицкой таможне закрыли абсолютно все производства.
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