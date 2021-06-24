Министр Ляшко: В Украине всех новорожденных будут проверять на генетические заболевания

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В Украине всех новорожденных будут проверять на генетические заболевания с помощью неонатального скрининга.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».

«Мы вводим определенные скрининговые вещи, начинаем с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет подвергаться скринингу на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с четырех, которые у нас были, до двадцати одного. Мы будем двигаться к тому, чтобы выявлять вовремя генетические заболевания, орфанные заболевания, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни», — сказал Ляшко.

Министр добавил, что пары при планировании ребенка смогут пройти семейный скрининг. Он поможет оценить риски возникновения генетических заболеваний у будущих детей.

Ляшко отметил, что отдельно министерство будет уделять внимание младенческой смертности, качеству помощи с рождения и в период беременности матери.