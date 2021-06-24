Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в выходные: На смену жаре придут грозы с ливнями и градом

Новости

Гонтарь Владимир / УНИАН

Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных, в конце недели ожидаются сильные грозы, ливни, местами с градом и шквальным ветром.

По прогнозу Sinoptik.ua, охлаждающие дожди будут продвигаться с запада на восток постепенно. Сначала в субботу снизится дневная температура в западных областях Украины, затем циклон продвинется к центру и уже к понедельнику-вторнику достигнет восточных областей.

Западные области в пятницу, 25 июня, днем еще в зоне жары, температура воздуха поднимется до +32 °С. Вечером ожидается сильная гроза, ливень, град, порывы шквального ветра могут достигать 15—24 м/с. В выходные вероятны грозы и дожди, но не везде, местами температура упадет до +24 °С.

В высокогорье Карпат в выходные дневная температура снизится до +18...+20 °С, местами пройдут грозовые дожди. На Закарпатье жара не спешит снижать обороты, минимальная температура в субботу +25 °С, до понедельника снова станет +29...+30 °С. В субботу пройдут дожди.

На юге Украины погода отличается от общей по стране. Температура воздуха днем и не думает снижаться, с пятницы по понедельник стабильно +28...+31 °С, ночью +22...+23 °С. Грозы и дожди пройдут в выходные, но не снизят температуру воздуха. Северо-западный ветер может достигать 7 м/с. В Одессе максимальная температура +31 °С будет в субботу, солнечно. В воскресенье ожидаются локальные дожди, температура до +28 °С. В понедельник тоже +28 °С, облачно с прояснениями, северо-западный ветер до 7 м/с. Море прогреется до +21 °С.

В Крыму на побережье средняя температура в выходные +25...+27 °С, в воскресенье в южной части полуострова пройдут грозовые дожди.

В восточной Украине будет жарко. В субботу в Луганске днем может быть +36 °С. До вторника воздух остынет до +26 °С в Харькове, до +29...+30 °С в Луганской и Донецкой областях. Дожди пройдут местами в воскресенье и в начале недели.

Центральная и северная Украина наконец выдохнет, африканская жара до понедельника будет постепенно спадать до температуры +21...+25 °С. В субботу еще жарко, до +33 °С. В воскресенье и понедельник ожидаются грозы и дожди, которые и будут способствовать снижению температуры воздуха.

В Киеве в пятницу и субботу жара до +33...+34 °С. Освежит воздух грозовой дождь в воскресенье, дневная температура спадет до +26 °С. В начале недели будет пасмурно, пройдут дожди, давление снизится, северо-западный ветер достигнет скорости 7,9 м/с, а воздух остынет до +23 °С до вторника, 29 июня. Вода в Днепре еще потеплеет — до +23 °С.