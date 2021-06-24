Посол: Украина и Китай работают над введением безвизового режима
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Henry & Co. / Unsplash
Посол Китая в Украине Фань Сяньжун рассказал, что обе страны работают над введением безвизового режима.
Об этом пишет Интерфакс.
«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной», — сообщил посол.
По его словам, такое соглашение значительно упростит путешествия для украинских и китайских туристов, а также будет способствовать взаимопониманию между обеими странами.
- В марте Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая. В марте также начал действовать безвиз с Гренадой и заморскими территориями Нидерландов.
- До этого Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с карибской страной Сент-Винсент и Гренадины, которая входит в Содружество наций, ее возглавляет королева Великобритании.