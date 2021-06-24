История африканки, которую хотели внести в Книгу рекордов Гиннесса после рождения 10 детей, оказалась выдумкой. Она даже не была беременна

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Жительница Южной Африки, 37-летняя Госиаме Ситхол, которая якобы родила сразу 10 детей, даже не была беременна.

Об этом со ссылкой на власти южноафриканской провинции Гаутенг пишет The South African.

«Врачи выяснили, что Ситхол в последнее время детей не рожала. Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна», — отмечается в заявлении правительства.

Также отмечается, что женщину отправили в психиатрическую больницу.

«Сначала ее должны были продержать в больнице 72 часа, но после завершения предварительного обследования в понедельник, 21 июня, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения согласно закону о психическом здоровье», — добавили в правительстве.

Адвокат женщины Рефило Мокоэна заявила, что Ситхол «сейчас удерживают против ее воли», и заверила, что обратится в суд, чтобы ее отпустили.

Заметим, в интернете ранее появилось фото женщины с большим животом, сейчас неизвестно, каким образом были сделаны эти кадры. Родные Ситхол пока не подтвердили, что женщина действительно стала многодетной матерью. Вероятный отец детей несколько раз пытался посетить женщину и детей, но она отказывалась рассказывать, где она находится и в каком состоянии младенцы.

Кроме этого, власти Гаутенга собираются подать в суд на журналиста сайта Pretoria News (входит в медиахолдинг Independent Group) Пита Рампеди, написавшего о «рождении десяти младенцев».

В своем письме к главному редактору Independent Media, который цитирует TimesLIVE, Рампеди извинился за «репутационные убытки», которые эта история причинила «группе, компании и моим коллегам в целом».

«Я доверял источникам, потому что познакомился с ними за несколько месяцев. У них не было причин лгать мне о беременности. Для меня это была история праздника. Поэтому я не требовал документальных доказательств беременности, таких как, например, сканы и медицинские карты, как я обычно делаю с журналистскими расследованиями. Я подумал, что здесь нечего исследовать», — заявил он.

В то же время журналист на своей странице в Twitter уверяет, что «женщина была беременна и родила», но не может подтвердить «точное место, где Ситхол родила, а также местонахождение и состояние здоровья детей».