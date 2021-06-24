На пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

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Столичная Госпродпотребслужба по результатам отбора проб воды в пяти водоемах обнаружила превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Кишечную палочку выявили в воде на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица».

Жителям Киева рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха, без купания. «Восстановить купание можно будет после того, как показатели воды придут в норму», — заявили в службе.