СМИ: Создателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме
- Автор:
- София Телишевская
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Joe Raedle / Staff
Американского и британского программиста и бизнесмена, создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании после того, как суд разрешил его экстрадицию в США.
Об этом пишет газета El Pais.
Макафи был задержан в Испании по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц.
Согласно заявлению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой. Обстоятельства и причины смерти магната расследуются. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.
Джон Макафи широко известен в сфере криптовалют. Он имеет сомнительную репутацию на крипторынке и известен своим эксцентричным поведением. В конце 2017 года он «пообещал съесть свой половой орган», если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.
- Макафи основал компанию McAfee Inc. в 1987 году. Компания является крупнейшим поставщиком антивирусного программного обеспечения и работает в 180 странах. Макафи после 2000-х продал свою долю в компании и занялся инвестициями.