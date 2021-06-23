Греция откладывает ратификацию соглашений с Северной Македонией после твитов премьера о футболе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Chris McGrath / Getty Images
Греция решила отложить ратификацию соглашений с Северной Македонией после публикаций премьер-министра Зорана Заева. Тот в посте о собственной сборной на Чемпионате Европы 2020 года назвал ее македонской, а не северомакедонской.
Об этом пишет издание Ekathimerini.
Глава правительства Северной Македонии написал пост о выступлении своей сборной на Евро-2020 и назвал ее македонской. Из-за этого в Греции решили отложить запланированные на июль ратификации двусторонних соглашений с Северной Македонией.
«Мы требуем полной реализации духа и буквы Преспанского соглашения, и мы призываем господина Заева воздержаться от риторических отклонений, особенно в таком деликатном вопросе, как футбол», — отметили в греческом правительстве.
Там подчеркнули, что прибегли к такому шагу, чтобы Заев понял, что должен выполнять обязательства, наложенные на него международными соглашениями.
- Перед началом Евро-2020 Греция потребовала от Северной Македонии изменить форму игроков сборной. Греки выступали против использования на гербе названия «Федерация футбола Македонии» (FFM), поскольку она должна содержать слово «Северная».
- В феврале 2019 года Македония изменила свое название на Северную Македонию, как это предусматривает договор с Грецией. Это было необходимо для вступления страны в Европейский Союз и НАТО. 27 марта 2020 года Республика Северная Македония официально стала членом Организации Североатлантического договора (НАТО).