Греция откладывает ратификацию соглашений с Северной Македонией после твитов премьера о футболе

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Греция решила отложить ратификацию соглашений с Северной Македонией после публикаций премьер-министра Зорана Заева. Тот в посте о собственной сборной на Чемпионате Европы 2020 года назвал ее македонской, а не северомакедонской.

Об этом пишет издание Ekathimerini.

Глава правительства Северной Македонии написал пост о выступлении своей сборной на Евро-2020 и назвал ее македонской. Из-за этого в Греции решили отложить запланированные на июль ратификации двусторонних соглашений с Северной Македонией.

«Мы требуем полной реализации духа и буквы Преспанского соглашения, и мы призываем господина Заева воздержаться от риторических отклонений, особенно в таком деликатном вопросе, как футбол», — отметили в греческом правительстве.

Там подчеркнули, что прибегли к такому шагу, чтобы Заев понял, что должен выполнять обязательства, наложенные на него международными соглашениями.