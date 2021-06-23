Кабмин запретил въезд в Украину из четырех стран без негативного теста на коронавирус

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С 25 июня 2021 года гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании, России, Португалии или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересекать государственную границу Украины без отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Минздрав.

Тест необходимо сделать непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Такие ограничения ввели для уменьшения риска распространения штамма «Дельта» в Украине

В Украине уже зарегистрировали два случая коронавирусной болезни вызваной штаммом «Дельта». Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больницы под контролем. Их состояние стабильное.

По данным департамента общественного здоровья Англии, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.