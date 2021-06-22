В ЕС призвали запретить применение искусственного интеллекта для идентификации людей в общественных местах

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abacusnews.com

Два ведомства Евросоюза, отвечающие за защиту персональных данных, призвали полностью запретить применение искусственного интеллекта для распознавания лиц и других способов идентификации людей в общественных местах.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Европейского совета по защите данных и Европейского надзорного органа по защите данных Андреа Елинек и Войцеха Веверовского.

«Если мы хотим сохранить наши свободы и создать ориентированное на человека законодательство об ИИ, то следует начать с общего запрета на системы распознавания лиц в общественных местах», — сказано в заявлении.

Европейский надзорный орган по защите данных следит за тем, как соблюдают правила защиты персональной информации учреждения Евросоюза, а Европейский совет по защите данных — это объединение соответствующих надзорных органов стран ЕС.

«Использование биометрической идентификации на расстоянии в общественных местах будет означать конец анонимности людей в подобных пространствах. Программы распознавания лиц и им подобные настолько серьезно вторгаются в сферу основополагающих прав и свобод, что ставят под вопрос саму их суть», — объясняют свою позицию главы ведомств.

Они призывают запретить в общественных местах программы идентификации людей и по лицу, и по походке, по голосу, отпечаткам пальцев, ДНК и прочим биометрическим и поведенческим признакам.

Правозащитников и политиков больше всего беспокоит использование этих технологий полицией и спецслужбами, но распознавание лиц используется еще и, например, в автоматических воротцах в аэропортах, которые сличают лицо с паспортом.

Кроме того, главы EDPB и EDPS считают, что ЕС должен запретить и системы ИИ, которые классифицируют людей по этническому происхождению, полу, политическим взглядам или сексуальной ориентации. Применение систем, распознающих эмоции человека, они предлагают разрешить только в очень ограниченном наборе случаев — например, в медицине.