«Укрзалізниця» продала металлолом более чем на миллиард гривен

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Компания «Укрзалізниця» с начала 2021 года провела ряд аукционов по продаже лома цветных и черных металлов, на которых заработала 1,185 миллиарда гривен.

Об этом пишет пресс-служба «УЗ».

Там отметили, что провели 43 аукциона. Черные металлы продали за более чем миллиард гривен, а цветные — за 151 миллион.

«Укрзалізниця» — едва ли самый активный организатор онлайн-торгов на Prozorro.Продажи. На днях успешно прошли 12 аукционов по продаже лома цветных металлов. Как и планировали, продали почти 2 тысячи тонн сырья за 151,6 миллиона гривен. Прирост стоимости на торгах относительно начальной составил 6,65 миллиона гривен», — сообщил и. о. главы компании Иван Юрик.

В ближайшее время УЗ продолжит продавать металлолом и планирует получить еще 187 миллионов гривен.