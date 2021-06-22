Воздушные силы ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

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Укроборонпром

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод после капитального ремонта и модернизации передал Воздушным силам ВСУ очередной истребитель МиГ-29МУ1.

Об этом сообщает «Укроборонпром».

Самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.

Специалисты завода модернизировали системы и оборудование и продлили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированные двигатели.

Благодаря интегрированному приемнику самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Замена блока приемника бортовой РЛС на более современный позволила повысить ее надежность. Также расширили спектр частот радиостанции согласно требованиям ИКАО.