Воздушные силы ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29
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- София Телишевская
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Укроборонпром
Львовский государственный авиационно-ремонтный завод после капитального ремонта и модернизации передал Воздушным силам ВСУ очередной истребитель МиГ-29МУ1.
Об этом сообщает «Укроборонпром».
Самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.
Специалисты завода модернизировали системы и оборудование и продлили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированные двигатели.
Благодаря интегрированному приемнику самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Замена блока приемника бортовой РЛС на более современный позволила повысить ее надежность. Также расширили спектр частот радиостанции согласно требованиям ИКАО.
- ГП «ЛГАРЗ» — единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Вооруженных сил. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его противовоздушной обороны и для нанесения ударов.