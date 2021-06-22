Правоохранители перекрыли масштабный канал транзита наркотиков через Украину в Европу: изъяли 235 килограммов героина на более чем €10 млн

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МВС України

Национальная полиция Украины совместно с правоохранителями Молдовы провела масштабную спецоперацию и ликвидировала канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

«235 килограммов изъятого героина на более чем €10 миллионов, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали — это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы», — написал он.

По словам Клименко, документирование преступлений продолжалось более полугода, а фигурантами являются граждане Молдовы и Турции.

«Злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: они создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов. Героин маскировали в муляжах — пустотелых кирпичах. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки «товара». Затем этот героин должен был попасть на черный рынок Евросоюза», — добавил главный полицейский Украины.

Сейчас все семеро участников группы задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.