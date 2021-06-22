Министр Ляшко: В «Дії» появится цифровой кабинет пациента
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Кабинет министров Украины / УНИАН
В Украине в этом году должен появиться цифровой кабинет пациента, который будет реализован через приложение «Дія».
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Кабинет пациента, который позволит в цифровом формате, в приложении «Дія» четко отмечать все ежегодные медицинские осмотры, или раз в два года, их результаты, их динамику. По результатам этих осмотров — мотивировать, как медработника, вашего семейного врача, так и человека, внедряя определенные льготы, компенсации для здоровых людей», — рассказал Ляшко, добавив, что кабинет может заработать уже этой осенью.
Также Ляшко рассказал, что раз в два года планируется проводить бесплатный скрининг неинфекционных болезней, а для людей от 55 лет он будет проводиться раз в год. График будет отображаться в электронном кабинете.
«Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию», — отметил Ляшко.
- Сегодня, 22 июня, президент Владимир Зеленский анонсировал строительство по стране (как в больших городах, так и в селах) бесплатных современных спортивных площадок. Это должно повлиять на оздоровление нации.
- Также Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет.