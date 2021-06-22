Зеленский анонсировал создание в стране бесплатных спортплощадок с виртуальными тренерами

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство по стране (как в больших городах, так и в селах) бесплатных современных спортивных площадок.

Соответствующее заявление он сделал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Здоровая Украина».

«Около 75% украинцев не занимаются регулярно любой физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе и из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры: удобной, современной, бесплатной и рядом с домом. Изменить это должна третья составляющая нашей программы — это создание активных парков и спортивных площадок по всей стране», — заявил Зеленский.

Скоро в каждом городе появятся локации с виртуальным тренером. На площадке будет табличка «Тренируйся здесь», нужно будет навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, следуя рекомендациям тренера.