Компания Bumble закрыла все свои офисы на неделю, чтобы работники восстановились после эмоционального выгорания

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Компания Bumble, которая управляет одноименным приложением для знакомств, на этой неделе временно закрыла все свои офисы, чтобы 700 сотрудников по всему миру отключились и сосредоточились на себе после эмоционального выгорания на работе.

Об этом заявила основательница приложения Уитни Вульф Херд, передает BBC.

Этот недельный отпуск оплачивает компания. У Bumble год был более загруженный, чем у большинства фирм, ведь Bumble дебютировала на фондовом рынке и увеличила количество пользователей, которым из-за пандемии не хватало общения. Согласно последним данным, количество платных пользователей Bumble и Badoo, которыми также владеет Bumble, за три месяца до 31 марта выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Другие компании также ввели новые меры по борьбе с усталостью, которую некоторые работники могут почувствовать после более года работы в неидеальной домашней обстановке. Например, по пятницам теперь нужны только голосовые собрания, чтобы уменьшить потребность в видеозвонках.

Объявление о недельном перерыве появилось после того, как несколько технологических компаний объявили о своих планах по поводу удаленной работы. Twitter, например, заявила, что ожидает, что большинство сотрудников будут проводить какое-то время удаленно, а какое-то — в офисе. В то же время сотрудники Apple начали кампанию против планов босса Тима Кука о массовом возвращении в офис (до сентября работники должны находиться в офисе не менее трех дней в неделю). Из-за такой политики и отсутствия гибкости из компании уже увольняются люди.