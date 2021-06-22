Чиновников столичной налоговой службы уличили в коррупции. Они помогли уклониться от налогов на 2,5 миллиарда гривен

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Чиновников столичного управления Государственной налоговой службы уличили в коррупционной схеме, которая позволила нескольким коммерческим структурам уклониться от налогов на 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Схема действовала с середины 2020 года. Следователи ГБР установили, что чиновники налоговой вступили в сговор с представителями нескольких компаний, которые занимаются реализацией подакцизной продукции. По закону налоговики должны были блокировать регистрацию накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, но они «не замечали» грубых нарушений, получая за это взятки.

В служебных помещениях ГНС прошли обыски. Следователи изъяли документы и вещи, которые приобщат к материалам дела.

ГБР расследует злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). Чиновникам грозит до 6 лет лишения свободы.