В Германии задержали ученого по подозрению в шпионаже в пользу России

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Пресс-служба Федеральной прокуратуры Германии

Немецкие правоохранители задержали гражданина России Ильнура Н., которого подозревают в шпионаже и передаче данных российским спецслужбам.

Об этом пишет пресс-служба немецкой генпрокуратуры.

Там рассказали, что россиянин работал научным сотрудником на технической кафедре одного из университетов Германии.

Ордер на арест мужчины выдали 18 июня, в тот же день он был задержан, а дома и на работе Ильнура провели обыски.

В прокуратуре отметили, что с октября 2020 года по июнь 2021 года мужчина минимум трижды встречался с сотрудниками российских спецслужб. На двух этих встречах он за деньги передавал университетскую информацию.

Как сообщил расследователь Bellingcat Христо Грозев, скорее всего речь идет об ассистенте кафедры Университета Аугсбурга, который до 2013 года работал в Российской академии наук. На сайте университета есть информация о таком человеке — докторе Ильнуре Нагаеве.