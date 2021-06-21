Парламент Швеции впервые объявил вотум недоверия премьер-министру

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Facebook / Stefan Löfven

Парламент Швеции объявил вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену — впервые в истории страны.

Об этом сообщает телерадиокомпания SVT.

За недоверие Левену проголосовал 181 депутат, против были 109, еще 51 депутат воздержался. В общем вотум поддержали четыре политсилы.

Ранее «Левая партия» и крайне правые «Шведские демократы» заявили, что поводом для вотума стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.

Во время брифинга после объявления недоверия Левен заверил, что не поддерживает рыночную ренту.

«У правительства есть неделя в запасе. Мы поговорим с партнерами и с разных сторон рассмотрим, каким образом нам следует уйти. Моей главной задачей всегда было, есть и будет делать то, что лучше всего подходит для Швеции», — заявил он.

Согласно законодательству Швеции, теперь Левен обязан уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.