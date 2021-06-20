Боевики ранили гражданского жителя Авдеевки

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Sasha Maksymenko / Flickr

Гражданский житель Авдеевки (Донецкая область) был ранен в субботу в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, боевики обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов. Пострадавший — местный житель 1989 года рождения — получил пулевое ранение. «Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.