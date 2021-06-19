Власти Харькова просят рестораны «Мафия» и «Якитория» помочь в лечении отравленных — их уже 78
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Sharon McCutcheon / Unsplash
Харьковский городской совет обратился к владельцам ресторанов «Якитория» и «Мафия» с просьбой принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте совета.
В частности, для лечения пациентов необходимые физиологические растворы, антибиотики и другие лекарства, которые в больших объемах расходовали в последние дни для лечения отравленных. Отметим, что их количество уже достигло 78. Сейчас они лечатся в Городской клинической больнице № 31 и Городской детской клинической больнице № 19. У всех один диагноз — энтероколит.
Ранее местные издания писали, что пострадавшие заказывали в этих ресторанах суши. После этого люди жаловались на повышение температуры, тошноту и рвоту.
- Полиция из-за этих отравлений возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного Кодекса. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.