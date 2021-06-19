В Украине от коронавируса уже сделали более 2 миллионов прививок

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В Украине за сутки 18 июня сделали 67 101 прививку от коронавируса, что позволило пересечь отметку в 2 миллиона с начала кампании. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

По состоянию на утро 19 июня в Украине сделали 2 056 499 прививок. Первую дозу получили 1 700 709 человек, вторую — 355 790.

Что касается коронавируса, то за сутки 18 июня выявили 852 новых случая. Больше всего — в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях. Также за минувшие сутки госпитализировали 571 человека, выздоровели 2 736 пациентов, а умерли 40.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 229 044 больных коронавирусом, из них выздоровели 2 150 708, умерли 51 992.