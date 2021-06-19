Галерея в Шанхае убрала выставку, в которой оценивалась красота женщин — «от красивых до уродливых»

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Художественная галерея в китайском Шанхае извинилась за продвижение выставки, в которой изображения женщин были ранжированы от «самых красивых до уродливых».

Об этом сообщает BBC.

Видеоарт «уродливый и уродливее» создал художник Сонг Та. Галерея содержит около 5 тысяч изображений и видео женщин в реальной жизни в университетском городке. Художник оценил их по степени привлекательности.

После возмущения в социальных сетях галерея OCAT Shanghai заявила, что убрала выставку.

«Получив критику, мы переоценили содержание этого произведения искусства. Мы выявили, что это вызывает неуважение к женщинам, а то, как это было снято, имеет проблемы с авторскими правами», — говорится в сообщении музея в китайской социальной сети Weibo.

Сонг создал скандальную выставку в 2013 году, и с тех пор она участвовала в нескольких шоу. В своем вступлении в проекте он говорит, что записал женщин, которые проходили мимо в университетском городке. Затем он пронумеровал их в зависимости от того, насколько привлекательными они были для него — от красивых до самых уродливых, и создал семичасовое видео.

«Так что если вы хотите увидеть королеву кампуса, вам нужно пойти в музей как можно раньше. В противном случае с наступлением сумерек это место превратится в настоящий ад», — сказал он.

В интервью журналу Vice в 2019 году Сонг сказал, что он и его команда ассистентов отсортировали изображения в цифровом виде с такими названиями, как «простительно уродливые» и «непростительно уродливые». В защиту произведения он сказал: «Я думаю, что имею право говорить правду».

Многие комментаторы Weibo были возмущены тем, что галерея демонстрировала и рекламировала «женоненавистнические» произведения искусства.

«Уже 2021 год, как можно еще так смело, без стыда, объектизировать женщин?» — возмущались пользователи. Другие говорили, что это нарушает права человека, поскольку женщины даже не знали, что их снимают.