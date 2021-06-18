ГБР разоблачило правоохранителей, которые в течение года разворовывали уголь из вагонов «Укрзалізниці»

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ГБР совместно со спецподразделением СБУ разоблачили и задержали членов мощной преступной организации, которая на протяжении года разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов «Приднепровской железной дороги» в Запорожской области.

По предварительным подсчетам, на кражах угля дельцы получали миллионную прибыль, информирует Государственное бюро расследований.

По данным следствия, преступное образование было хорошо организовано, имело четкую структуру и иерархию. В группировку входило более 30 человек, в том числе правоохранители, работники железной дороги и гражданские.

«Преступники тщательно разрабатывали дерзкие планы ограблений и четко распределяли между собой роли. Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, работавшие в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики», — сообщает ГБР.

Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которые караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла вывезти до 100 тонн угля. На это уходило от 30 минут до одного часа.

Работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали «прикрытие» от правоохранительных органов.

По результатми операции ГБР уже сообщило о подозрении семи лицам и рассматривает возможность расширения группы подозреваемых.