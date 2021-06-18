Бизнесмен Фукс назвал санкции СНБО личной местью секретаря Данилова. Он обратится в суд

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Бизнесмен Павел Фукс назвал санкции Совета национальной безопасности и обороны личной местью секретаря ведомства Алексея Данилова. Он заявил, что обжалует решение СНБО в суде и подаст иск против Данилова.

Об этом Фукс сообщил в эфире «Украина 24» и своем Telegram-канале.

Фукс связал решение с бывшей принадлежностью Данилова к партии «Яблоко» украинского бизнесмена Михаила Бродского. Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется конфликт из-за бизнеса.

«Это явно месть Данилова. Лично он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали такое решение. От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги. Я, безусловно, буду бороться за свое имя и я обязательно подам в суд и на это решение, и лично на этого человека [Данилова]», — заявил Фукс.