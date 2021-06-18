Спустя 5 лет суд заново начал слушать дело «бриллиантовых прокуроров»

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Пресс-служба Нацполиции Харьковской области

Оболонский суд Киева начал заново рассматривать дело «бриллиантовых прокуроров» — дело против бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и их возможного сообщника Валерия Гибаленко (посредник).

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Годами дело рассматривал Голосеевский суд Киева, но в феврале 2020 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора, изменив подсудность из-за нарушения сроков рассмотрения дела.

Подготовительное заседание в Оболонском суде длилось больше года. 24 мая суд назначил обвинительный акт к рассмотрению, после чего начали допрашивать свидетелей. Прокурор при этом настаивал на изучении письменных доказательств.

18 июня в суд вызвали первых пять свидетелей, но они не явились. Рассмотрение дела отложено до 20 июля.

Дело «бриллиантовых прокуроров»

В июле 2015 года по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах были задержаны заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. При задержании у них было выявлено в общей сложности около $500 тысяч, а также драгоценности и ценные бумаги. У Шапакина в кабинете, квартире и доме нашли $330 тысяч, €22 тысячи и 500 тыс. грн, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. У Корнийца было найдено 35 пакетов с бриллиантами (65 камней). Суд арестовал Корнийца и Шапакина, но те вышли под залог.

В деле насчитывается 23 тома документов. Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение дела по сути 21 марта 2016 года.