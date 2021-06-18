Спустя 5 лет суд заново начал слушать дело «бриллиантовых прокуроров»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Нацполиции Харьковской области
Оболонский суд Киева начал заново рассматривать дело «бриллиантовых прокуроров» — дело против бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и их возможного сообщника Валерия Гибаленко (посредник).
Об этом сообщает «Судебный репортер».
Годами дело рассматривал Голосеевский суд Киева, но в феврале 2020 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора, изменив подсудность из-за нарушения сроков рассмотрения дела.
Подготовительное заседание в Оболонском суде длилось больше года. 24 мая суд назначил обвинительный акт к рассмотрению, после чего начали допрашивать свидетелей. Прокурор при этом настаивал на изучении письменных доказательств.
18 июня в суд вызвали первых пять свидетелей, но они не явились. Рассмотрение дела отложено до 20 июля.
Дело «бриллиантовых прокуроров»
В июле 2015 года по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах были задержаны заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. При задержании у них было выявлено в общей сложности около $500 тысяч, а также драгоценности и ценные бумаги. У Шапакина в кабинете, квартире и доме нашли $330 тысяч, €22 тысячи и 500 тыс. грн, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. У Корнийца было найдено 35 пакетов с бриллиантами (65 камней). Суд арестовал Корнийца и Шапакина, но те вышли под залог.
В деле насчитывается 23 тома документов. Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение дела по сути 21 марта 2016 года.
- 5 марта 2019 года в Киеве застрелили бывшего владельца ювелирного завода Сергея Киселева. Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе тогда заявил, что Киселев был главным свидетелем в деле «бриллиантовых прокуроров». Позже полиция опровергла эту информацию.