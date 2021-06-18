В Киеве за сутки от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей

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В столице в течение 17 июня вакцинировали 13 946 человек, что является рекордным показным с начала кампании.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«В частности, вчера в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, привили 1 886 человек. В Центре сначала работали 15 прививочных бригад. Однако горожане приходили не в свое время, или пренебрегали возможностью записаться и этим создавали очередь. Поэтому Департамент здравоохранения города Киева оперативно увеличил количество бригад до 21», — пояснил Поворозник. Он отметил, что Центр вакцинации будет работать и завтра, 19 июня, в 14:00.