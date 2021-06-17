Диджей Дэвид Гетта продаст Warner Music права на свою музыку. Сумма сделки превышает $100 миллионов

Новости

Известный французский диджей Дэвид Гетта заключил сделку с американской звукозаписывающей компанией Warner Music Group, по которой компания получит авторские права на весь каталог композиций Гетты.

Об этом пишут Reuters и ВВС.

Warner Music получит весь каталог музыки, записанной за последние двадцать лет. Также будет подписано соглашение о будущих записях.

По данным ВВС и Financial Times, сумма сделки превышает $100 миллионов. За эти деньги Warner Music достанутся все семь пластинок Гетты, которые продались по миру тиражом в 50 миллионов.

Гетта — одна из крупнейших влиятельных фигур поп-музыки. На сегодня в Spotify Гетта занимает восьмое место среди исполнителей мира по количеству ежемесячных слушателей.