Диджей Дэвид Гетта продаст Warner Music права на свою музыку. Сумма сделки превышает $100 миллионов
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Известный французский диджей Дэвид Гетта заключил сделку с американской звукозаписывающей компанией Warner Music Group, по которой компания получит авторские права на весь каталог композиций Гетты.
Warner Music получит весь каталог музыки, записанной за последние двадцать лет. Также будет подписано соглашение о будущих записях.
По данным ВВС и Financial Times, сумма сделки превышает $100 миллионов. За эти деньги Warner Music достанутся все семь пластинок Гетты, которые продались по миру тиражом в 50 миллионов.
Гетта — одна из крупнейших влиятельных фигур поп-музыки. На сегодня в Spotify Гетта занимает восьмое место среди исполнителей мира по количеству ежемесячных слушателей.