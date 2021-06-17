Нацсовет назвал телеканалы, которые больше всего и меньше всего говорят на украинском
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Gerard Launet / Getty Images
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провел мониторинг 27 общенациональных телеканалов по соблюдению языковых квот и обнаружил, что объем украинского языка в их эфире отвечает требованиям закона — не менее 75%.
Об этом говорится в отчете на сайте Нацсовета.
В течение недели эксперты анализировали эфирные промежутки с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.
- 100% на украинском языке говорят 11 телеканалов: «UA: Первый», «UA Культура», «Совет», «НЛО», «Индиго», «М1», «XSport», «Прямой», «Плюсплюс», «Пиксель TV», «Zoom»;
- Более 90% украинского вещания — «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Украина 24», «Эспрессо», «5 канал», «К2», «СТБ»;
- 89% — «Новый канал»;
- 84% — «ICTV» и «Энтер фильм»;
- 79% — «Украина»;
- 78% — «Интер» и «К1»;
- 77% — «1+1» и «НТН».
«Все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат 100% на украинском языке», — отметила член Национального совета Елена Ницко.
Единственные признаки нарушения, которые Национальный совет фиксировал во время мониторинга, касаются других норм законодательства, но не языковых квот.
- 13 октября 2018 года вступили в силу требования закона к телеканалам, по которым передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% эфира. В иностранных фильмах и сериалах допускают 10% всех фраз на других языках, но в идеале любой разговор должны сопровождать украинские субтитры.