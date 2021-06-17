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Нацсовет назвал телеканалы, которые больше всего и меньше всего говорят на украинском

Автор:
София Телишевская
Дата:

Gerard Launet / Getty Images

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провел мониторинг 27 общенациональных телеканалов по соблюдению языковых квот и обнаружил, что объем украинского языка в их эфире отвечает требованиям закона — не менее 75%.

Об этом говорится в отчете на сайте Нацсовета.

В течение недели эксперты анализировали эфирные промежутки с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

«Все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат 100% на украинском языке», — отметила член Национального совета Елена Ницко.

Единственные признаки нарушения, которые Национальный совет фиксировал во время мониторинга, касаются других норм законодательства, но не языковых квот.