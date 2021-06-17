Нацсовет назвал телеканалы, которые больше всего и меньше всего говорят на украинском

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провел мониторинг 27 общенациональных телеканалов по соблюдению языковых квот и обнаружил, что объем украинского языка в их эфире отвечает требованиям закона — не менее 75%.

Об этом говорится в отчете на сайте Нацсовета.

В течение недели эксперты анализировали эфирные промежутки с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

100% на украинском языке говорят 11 телеканалов: «UA: Первый», «UA Культура», «Совет», «НЛО», «Индиго», «М1», «XSport», «Прямой», «Плюсплюс», «Пиксель TV», «Zoom»;

на украинском языке говорят 11 телеканалов: «UA: Первый», «UA Культура», «Совет», «НЛО», «Индиго», «М1», «XSport», «Прямой», «Плюсплюс», «Пиксель TV», «Zoom»; Более 90% украинского вещания — «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Украина 24», «Эспрессо», «5 канал», «К2», «СТБ»;

украинского вещания — «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Украина 24», «Эспрессо», «5 канал», «К2», «СТБ»; 89% — «Новый канал»;

— «Новый канал»; 84% — «ICTV» и «Энтер фильм»;

— «ICTV» и «Энтер фильм»; 79% — «Украина»;

— «Украина»; 78% — «Интер» и «К1»;

— «Интер» и «К1»; 77% — «1+1» и «НТН».

«Все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат 100% на украинском языке», — отметила член Национального совета Елена Ницко.

Единственные признаки нарушения, которые Национальный совет фиксировал во время мониторинга, касаются других норм законодательства, но не языковых квот.