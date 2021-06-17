IBOX BANK получил от НБУ статус абонента-идентификатора системы BankID

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К системе BankID от НБУ в качестве абонента-идентификатора присоединился транзакционный банк IBOX BANK. Об этом сообщила пресс-служба банка.

IBOX BANK завершил тестирование системы идентификации BankID совместно с техническими специалистами Национального банка Украины. Теперь клиенты банка могут воспользоваться услугой онлайн-идентификации для доступа к любым финансовым сервисам внутри страны.

«Присоединение к BankID — важный этап для всех украинских банков, которые проводят диджитализацию своих услуг. И если раньше дело было в более эффективной работе, то пандемия сделала быструю удаленную идентификацию базовым параметром клиентского сервиса. Именно поэтому мы делаем такие технологии одним из приоритетов развития», — заявил глава правления IBOX BANK Петр Мельник.

Что такое BankID?

Система, созданная для обеспечения надежной и удобной идентификации пользователя и позволяющая предоставлять административные и банковские услуги через интернет на специальных порталах без физического присутствия клиента.

BankID работает на основе протокола OAuth 2.0 и по своему принципу похожа на опцию «войти через Facebook». Клиент инициирует запрос на онлайн-портале, через безопасный шлюз НБУ запрос попадает к банку-идентификатору, а верифицированные персональные данные в зашифрованном виде попадают по адресу. Любой запрос может быть инициирован только клиентом.

«Каждый реализованный командой банка инновационный сервис — это доказательство нашей технической компетенции для регулятора, наших возможностей эффективно работать со сложными системами и вести устойчивое развитие. Для нас как транзакционного банка это один из ключевых показателей», — рассказал директор по развитию инновационного бизнеса IBOX BANK Дмитрий Яковлев.

На данный момент к сервису BankID от НБУ подключены 36 украинских банков-идентификаторов, что позволяет покрыть запросы абсолютного большинства банковской аудитории Украины на услугу удаленной идентификации.

«Мы благодарим коллег из Национального банка Украины за содействие и внимание к деталям во время технической интеграции и тестов. Уверена, новый сервис улучшит эффективность и качество работы с нашими клиентами, что позволит нам достичь новых финансовых высот», — подчеркнула заместитель директора Департамента инновационного бизнеса IBOX BANK Юта Романченко.

Напомним, на этой неделе IBOX Bank анонсировал запуск совместной с Moneyveo банковской карты, а в мае запустил платежи с Google Pay для держателей карт Visa.