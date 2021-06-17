В Украине за сутки более 1 100 новых больных ковидом. Вакцинировали более 76 тысяч

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Немеш Янош / УНИАН

В Украине за сутки 16 июня выявили 1 188 новых случаев коронавируса. В то же время вакцинировали 76 538 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в городе Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Также за минувшие сутки выздоровели 4 682 человека и умерли 55, госпитализирован 601 украинец.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 227 225 человек, умерли 51 902 из них, а выздоровели 2 145 660.

Что касается вакцинации, то 16 июня первую дозу получили 50 818 человек, вторую — 25 720. Всего с начала кампании прививки сделали 1 907 685 людям.