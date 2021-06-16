В Германии на фоне локдауна зафиксировали рекорд рождаемости

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В Германии антикоронавирусный локдаун повлиял на скачок рождаемости. Статисты зафиксировали рекордный показатель за последние 20 лет.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Бэби-бум припал на март 2021 года. В этом месяце в стране родились почти 66 тысяч младенцев. Последний раз число новорожденных превысило 65 тысяч в марте 1998 года.

Статисты отметили, что на рождаемость повлияли ослабления первого локдауна в мае 2020 года. Тогда Германия постепенно выходила из жесткого карантина. Рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года.

В начале года показатели оставались неизменными по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что сам локдаун не привел к бэби-буму.

При этом Федеральное статистическое ведомство пока опубликовало предварительные цифры, точныемогут оказаться еще больше. Они будут доступны в июле.