В Германии на фоне локдауна зафиксировали рекорд рождаемости
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Tim Bish / Unsplash
В Германии антикоронавирусный локдаун повлиял на скачок рождаемости. Статисты зафиксировали рекордный показатель за последние 20 лет.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Бэби-бум припал на март 2021 года. В этом месяце в стране родились почти 66 тысяч младенцев. Последний раз число новорожденных превысило 65 тысяч в марте 1998 года.
Статисты отметили, что на рождаемость повлияли ослабления первого локдауна в мае 2020 года. Тогда Германия постепенно выходила из жесткого карантина. Рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года.
В начале года показатели оставались неизменными по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что сам локдаун не привел к бэби-буму.
При этом Федеральное статистическое ведомство пока опубликовало предварительные цифры, точныемогут оказаться еще больше. Они будут доступны в июле.
- В целом в Европе прогнозируемого бэби-бума вследствие коронавирусного карантина не произошло. Италия, которая одной из первых в Европе столкнулась с болезнью и ввела жесткий локдаун, сообщила, что в 2020 году рождаемость упала почти на 20%.