НБУ разрешил украинцам открывать счета в банках с помощью документов в «Дії»
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- Олег Панфилович
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Национальный банк разрешил украинцам открывать счета в банках используя документы в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В среду НБУ нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов. В частности, регулятор предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять в банках электронный паспорт, электронный паспорт для выезда за границу, электронное свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения «Дія».
- В апреле президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который приравнивает цифровые паспорта гражданина Украины к бумажным.
- Перед этим Национальный банк разрешил украинским банкам принимать электронные документы в приложении «Дія» для проведения кассовых операций.