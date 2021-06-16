Власти Венгрии запретили рассказывать детям в школах о гомосексуальности и трансгендерности

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Парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять в школах материалы о гомосексуальности и смене пола. Правящая партия премьера Виктора Орбана усилила свою кампанию против прав ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщают Hungary Today и The Guardian.

Кроме того, занятия по половому воспитанию смогут проводить (кроме учителей) только люди и организации, которые входят в утвержденный властями список. Также все телеканалы должны ввести возрастные маркировки 18+ для фильмов и программ, которые не соответствуют новому закону — их можно будет показывать с 22:00 до 05:00.

«Есть материалы, которые дети до определенного возраста могут неправильно понять и которые могут пагубно сказаться на их развитии. Также есть информация, которую дети просто не могут обработать, которая может сбить их с толку в плане представления о себе», — заявил представитель венгерского правительства.

Компаниям и крупным организациям также будет запрещено размещать рекламу в знак солидарности с геями, если она будет нацелена на аудиторию младше 18 лет.

Венгерское отделение правозащитной организации Amnesty International назвало принятие закона «черным днем для прав ЛГБТ+ и Венгрии». Критики сравнивают эти меры с российским законом 2013 года против «гей-пропаганды», который, по словам независимых наблюдателей, усилил социальную враждебность и подпитывает нападения на гомосексуалов, бисексуалов и транссексуалов в РФ.

Анна Донат, член венгерской оппозиции и либеральной группы в Европейском парламенте, призвала власти ЕС немедленно принять меры: «Закон несовместим с фундаментальными ценностями европейских демократических обществ и венгерских граждан и является очередной из многих позорных атак на права ЛГБТ+ со стороны правительства Виктора Орбана».