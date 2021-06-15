В Украину из сирийского лагеря возвращаются восемь украинцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Радио Свобода
В Украину из сирийского лагеря закрытого типа «Родж» возвращаются восемь украинцев — одна женщина и семеро ее детей. В лагере на северо-востоке Сирии они находились минимум с 2019 года.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В эвакуации украинцев участвовали специалисты Главного управления разведки Украины и Министерства иностранных дел при поддержке властей Иракского Курдистана, которые организовали транзитный коридор через Ирак.
По возвращению на родину семье восстановят документы. Мать пройдет проверку правоохранительных органов.
Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что это второй этап эвакуации граждан Украины из Сирии на родину.
«Сложная ситуация с безопасностью на территории Сирии не позволяет осуществлять эвакуацию больших групп людей. Поэтому мы сосредоточили наши усилия в лагере «Родж». Удалось договориться о возвращении в Украину одной семьи. Хотя и это было нелегко, учитывая ограничения, связанные с пандемией COVID-19», — отметил Скибицкий.
- В декабре 2020 года из лагеря «Родж» освободили девять граждан Украины. Среди них две женщины из Кременчуга и Крыма и семь их детей.
- В лагерях «Родж» и «Аль-Холь» остаются десятки украинцев. В них в основном содержат вдов и детей боевиков, воевавших за «Исламское государство» в Сирии и Ираке.