Детский омбудсмен Кулеба уходит с должности

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Фото УНИАН

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что уходит с должности, но продолжит работать в сфере защиты детей.

Об этом он написал в Facebook.

«Друзья, я завершаю свою работу на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал, с кем вместе работали», — написал Кулеба.

Причины своего решения он не назвал.

Позднее на сайте президента появился указ об увольнении Кулебы.