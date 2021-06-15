В Киеве представили прототип украинского ударного беспилотника-невидимки ACE ONE

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В Киеве на ежегодной международной выставке «Оружие и безопасность — 2021» представили прототип сверхбыстрого ударного беспилотника ACE ONE.

Об этом с места событий сообщает «Милитарный».

По словам разработчиков, ACE ONE должен быть носителем управляемого вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» для уничтожения наземных и воздушных целей противника, в частности танков, укрытий и БПЛА. Его отсеки рассчитаны на 1 тонну вооружения.

Заявленные технические характеристики: максимальная высота полета — 13 700 метров, радиус работы — 1 500 км, максимальная скорость — 0,95 Маха (более 1 163 км/час) при длине в 11 метров и ширине в 8,5 метра.

Фактически разработчики создают усовершенствованный БПЛА RQ-170 Sentinel американской Lockheed Martin.

Как пишет Defense Express, предварительная стоимость одного комплекса из нескольких летательных аппаратов (вероятно, трех) и наземной станции управления составляет $12—13 миллионов. Такую цену разработчик указал в англоязычном пресс-релизе для выставки.

Беспилотник стелс-технологии (невидимка) разработала Международная украинская компания ACE в партнерстве с госпредприятием «Ивченко-Прогресс» и компаниями «Мотор Сич» и «Гидробест». Над проектом работали десятки украинских ученых и специалистов во главе с бывшим гендиректором ГП «Антонов» Александром Лосем и экс-главой Госкосмического агентства Владимиром Усовым.