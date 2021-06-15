Папа Римский назначил нового посла Святого Престола в Украине

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Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием в Украине (послом Святого Престола) литовца Висвалдаса Кулбокаса, возведя его в сан архиепископа.

Об этом сообщает Vatican News.

Кулбокас стал шестым нунцием в Украине и заменил на посту архиепископа Клаудио Гуджеротти, который занимал должность с 2015 по 2020 год. Гуджеротти назначен нунцием в Великобритании.

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Кулбокас начал дипломатическую службу в Ватикане в июле 2004 года. Он работал в представительствах в Ливане, Нидерландах, России и Кении (последнее место службы). Также Кулбокас работал в отделе взаимосвязей Государственного секретариата Святого Престола.

Указано, что он владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

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