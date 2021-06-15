Буллинг в соцсетях. Twitter позволит пользователям удалять упоминания о себе

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Twitter разрабатывает инструменты, которые позволяют пользователям удалять упоминания о себе из социальной сети, чтобы избежать травли пользователей.

Об этом рассказал дизайнер продукта Twitter Доминик Камоцци, пишет Engadget.

Предварительно известно, что пользователи смогут блокировать упоминания о себе в сети и контролировать, кто именно может тегать их. Это будет несколько напоминать функцию отмены отметки своего аккаунта в чужих сообщениях в Facebook.

Также в Twitter появится функция блокировки упоминания от конкретных пользователей без необходимости отправлять их в черный список.

Человек сможет выбрать в настройках тех людей, кто может оставлять ссылку на его профиль, или даже запретить обозначать себя в постах, если конфликт неожиданно обостряется.

Дата внедрения этого функционала еще неизвестна.