В Австралии фермеры продали собаку за рекордные 35,2 тысячи долларов

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Австралийские фермеры Дэвид и Сара Ли из штата Виктория продали свою пастушью собаку породы келпи на аукционе за рекордную сумму. Двухлетний пес по кличке Юлука Хувер пошел с молотка за 35,2 тысячи австралийских долларов (почти 730 тысяч гривен, или $27 068).

Таким образом, он стал самой дорогой собакой, проданной в Австралии, сообщает ВВС.

По словам хозяина, Хувер — совершенно особенное животное, которое, кажется, «действительно понимает, что происходит», разве что не разговаривает. У него отличный характер и свой особый подход к работе — пес одинаково хорошо работает как с крупным рогатым скотом, так и с овцами.

«Он работал бы и восемь дней в неделю, если бы ему позволили», — говорит мистер Ли.

Хорошие пастушьи псы сейчас подорожали, поскольку из-за пандемии и ограничений на въезд в страну на австралийских фермах ощущается нехватка работников.

Предыдущий национальный рекорд цены, установленный в 2019 году, составлял $25 тысяч, а абсолютный мировой рекорд — $37 тысяч — установила собака, которую продали в Великобритании.